إلغاء الصفر من كشوف نقاط التلاميذ

أفاد مدير التعليم الأساسي بوزارة التربية، قاسم جهلان، بأن نقص الإمكانيات البيداغوجية، جعل من مهمة التكفل بالتلاميذ المصابين بالتوحد صعبة في الميدان. على اعتبار أنهم يحتاجون إلى رعاية تامة ومرافقة خاصة لإدماجهم بالمدارس العمومية.

وأكد مدير التعليم الأساسي بالوزارة، خلال الندوة الصحفية التي نشطها الثلاثاء، حول نتائج الفصل الدراسي الأول من الموسم الدراسي الجاري، أن عملية التكفل بالتلاميذ المصابين بالتوحد تعد إشكالية معقدة لا يمكن أن تتكفل بها وزارة التربية بسهولة.

وأضاف أن الوصاية من خلال مصالحها تسعى لإدخال التلاميذ المصابين بالتوحد إلى جو المدارس والتعليم من خلال العمل بصفة تدريجية على إخراجهم من الفضاء الاستشفائي وتحقيق تسجيلهم بالمدارس العمومية على مستوى الأقسام الخاصة أو إدماجهم كليا في الأقسام.