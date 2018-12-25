رئيس جمعية العلماء المسلمين : "المداخلة الوهابيين يستخدمون الفؤوس والأقدام و نحن نستخدم الأقلام والأفهام."

هاجم رئيس جمعية العلماء المسلمين عبد الرزاق قسوم التيار المدخلي قائلا أن المداخلة الوهابيين يستخدمون الفؤوس والأقدام و نحن نستخدم الأقلام والأفهام.

و أكد المتحدث ان هذا الجزء من الفكر السلفي لا يصلح في الجزائر بل في السعودية فقط معتبرا في نفس الوقت ان متبعي هذا المنهج في الجزائر يستمدون تفكيرهم من المدخلية السعودية وهو منطق لا يوافق تفكير بن باديس الإصلاحي الذي انتقدهم في إحدى منشوراته قائلا “أن المدخلية منهج إصلاحي يصلح لبلدهم ولا يصلح لبلدنا”، كما أشار إلى ذلك البشير الإبراهيمي في كتاباته قائلا “نحن نلتقي معهم في الإصلاح ونختلف معهم في الأسلوب “.

ودافع قسوم في أول خروج إعلامي له بعد فوزه بعهدة جديدة على رأس الجمعية، على توجهاتها منذ تأسيسها في زمن الاستعمار وتعهد المتحدث أن يتولى هذا التنظيم التواصل مع الإعلام والمجتمع المدني لإصلاح ما يمكن إصلاحه في المجتمع كسابق عهده.