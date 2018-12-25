الجزائر ستتقدم باسم الدول المغاربية لليونيسكو لتسجيل الكسكسي كتراث عالمي

كشف وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، اليوم الثلاثاء 25 ديسمبر، أنه سيتم في شهر مارس المقبل تقديم لمنظمة الأمم المتحدة للتربية و العلم و الثقافة (اليونيسكو) ملف يهدف لتسجيل طبق الكسكسي كعنصر تراثي عالمي لامادي و ذلك من طرف الجزائر باسم الدول المغاربية.

وقال ميهوبي، بحسب ما نقلت وكالة الانباء الجزائرية أن المنظمة الأممية تشجع البلدان على التنسيق فيما بينها لتقديم ملفات مشتركة عابرة للحدود، مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق بادرت الجزائر بهذه الخطوة للتعريف بأحد مميزات المطبخ الشعبي المغاربي.

وأضاف أنه “لا فائدة من القول أن طبق الكسكسي هو طبق مشترك بين جميع البلدان المغاربية وحتى بين السكان الذين يعيشون خارج هذه المنطقة الجغرافية، و يجب علينا حماية كل ما يتعلق بتراثنا و هذه هي إحدى خصائص جيراننا”.