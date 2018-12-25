براهيمي مرشح بقوة لمغادرة بورتو في جانفي

ترغب إدارة نادي إيفرتون الإنجليزي في انتداب اللاعب الدولي الجزائري ياسين براهيمي، في سوق الإنتقالات الشتوية لِشهر جانفي المقبل.

ويتنافس نادي إيفرتون في هذا المضمار مع فريقَين إيطاليَين آخرَين، يرغبان بِدورهما في جلب ياسين براهيمي، وهما: ميلان آسي ولازيو روما.

ووفقا لِتقارير صحفية بريطانية وبرتغالية صادرة أمس الإثنين، فإن إدارة نادي بورتو تشترط استلام مبلغ 7 ملايين أورو، نظير تسريح براهيمي في جانفي المقبل.

ويرتبط متوسط الميدان ياسين براهيمي (28 سنة) مع نادي بورتو البرتغالي بِعقد، تنقضي مدّته في الصيف المقبل.