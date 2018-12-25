وزارة التربية تُدافع عن نتائج التلاميذ وتتجاهل “صدمة” الأولياء وإنتقادات النقابات

بالرغم من الإنتقادات الحادة الموجهة لوزارة التربية، من طرف أولياء التلاميد ونقابات القطاع الذين إنصطدموا من نتائج الفصل الأول للسنة الجارية بالنسبة للأطوار التعليمية الثلاثة على المستوى الوطني، التي وصفوها بـ” الكارثة” إلا أن وزارة نورية بن غبريط تعتبر أنها كانت “مُرضية”.

وفي تبريراتها، قالت مديرة التقويم والاستشراف بالوزارة،سامية ميزايب، اليوم الثلاثاء 25 ديسمبر، خلال ندوة صحفية بالجزائر العاصمة، إن “نسبة التلاميذ الذين تحصلوا على المعدل في الفصل الأول بالنسبة للتعليم الابتدائي بلغت أكثر من 81 بالمائة أي أكثر من ربع (3/4) التلاميذ و61 بالمائة بالنسبة لمرحلة التعليم المتوسط و61 بالمائة بالنسبة للتعليم الثانوي أو أقل من ذلك في الاقسام النهائية”.

واعتمدت وزارة التربية في عملية التقييم على الأرضية الرقمية التي وضعتها حيز التطبيق والتي سمحت باستغلال النتائج التي تم صبها من طرف المؤسسات التعليمية والمقدرة بأزيد من 27 ألف مؤسسة تربوية أي ما يعادل 95 بالمائة، بحسب تصريحات المتحدثة التي نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية.

ففي التعليم الثانوي تحصل 60.87 بالمائة من التلاميذ على المعدل في الجذعين المشتركين للسنة الأولى ثانويي و 65.57 بالمائة في السنة الثانية ثانوي و 43.06 بالمائة في السنة الثالثة ثانوي. أما بالنسبة للتعليم المتوسط، قدر متوسط النسبة حسب المواد 70 بالمائة من التلاميذ الذين تحصلوا على المعدل في اللغة العربية وبين 40 بالمائة و 55 بالمائة في الرياضيات واللغات الأجنبية.

وأوضحت مديرة التقويم والاستشراف بوزارة التربية، أن نسبة النجاح حسب السنوات كانت “متقاربة ” حيث بلغت 66.25 بالمائة بالنسبة للسنة الأولى متوسط وبالنسبة للسنة الثانية متوسط بلغت 63.68 بالمائة والسنة الثالثة متوسط بلغت 65.27 بالمائة و 62.93 بالمائة بالنسبة للسنة الرابعة متوسط.

أما في التعليم الابتدائيي تحصل أكثر من ثلاثة أرباع تلاميذ المدارس الابتدائية على المعدل في المواد الثلاث ( أزيد من 75 بالمائة في اللغة العربية وأكثر من 70 بالمئة في الرياضيات و أكثر من 66 بالمائة في الفرنسية).

وعليه، أكدت المسؤولة بوزاة التربية، أن نتائج السنة الخامسة ابتدائي ارتفعت بحوالي أربعة (04) نقاط في هذه المواد مقارنة بالسنة الماضية ويعود ذلك إلى حصص الاستدراك و المعالجة البيداغوجية التي إستفادوا منها، مشيرة في نفس السياق أن المؤسسات التربوية سارعت الى معالجة نقائص التلاميذ خلال الأسبوع الأول من العطلة الشتوية في جميع المستويات.

من جانبه إعتبر مدير التعليم الأساسي قاسم جهلان أن نتائج الفصل الأول” مرضية جدا ” بالنسبة للتعليم الإبتدائي والمتوسط ويعود ذلك إلى الجهود المبذولة من طرف الأساتذة والمفتشين الذين رافقوا عملية التكوين ميدانيًا.

أما بخصوص الإجراء الجديد المتعلق بإلغاء الملاحظات المسيئة للتلاميذ من كشوف التلاميذ و تعويضها بملاحظات تقدر جهود التلاميذ وتساهم في دفعهم لبذل مجهودات أكثر، أكد جهلان أن هذا الأمر يندرج في إطار” تحسين التقويم البيداغوجي” مشيرًا إلى أن “هذا المقترح لقي استحسان جمعيات أولياء التلاميذ و نقابات القطاع.