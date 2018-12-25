مقري ينشر نتائج سبر الآراء و يحذّر : “أزمة ثقة بين الجزائريين و السلطة”

نشر رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، نتائج الاستبيان الذي أطلقه عبر الفيسبوك في ظرف 24 ساعة، مؤكدا أنه يتجه نحو الخيار الرابع والمتمثل في ” العمل على تأجيل الانتخابات لمرحلة انتقالية لمدة سنة عبر توافق بين السلطة والمعارضة وإصلاحات دستورية و سياسية وانتخابية بضمانات متفق عليها”.

وصوت في سبر الآراء 2343، وكانت النتائج على النحو التالي:

الاختيار الأول (العهدة الخامسة)، مع الاختيار الثاني (التمديد عبر ندوة وطنية فلكلورية بلا توافق ولا إصلاحات)، مع الاختيار الثالث (انتخابات مزورة كالعادة تنتج رئيسا جديدا بصلاحيات مضخمة ودستور مختل لا يوجد مثله في بلدان العالم) بنتيجة 72 صوت، أي 6.60 بالمئة.

أما الاختيار الثالث (العمل على تأجيل الانتخابات لمرحلة انتقالية لمدة سنة عبر توافق بين السلطة والمعارضة وإصلاحات دستورية و سياسية وانتخابية بضمانات متفق عليها)، فبنتيجة 876، أي 78.46 بالمئة، في حين كانت نسبة الاختيارات الاضافية 163 صوت، أي 14.94 بالمئة، اما التعليقات غير المحتسبة فهي 1252.

وقال مقري إن تحليل نتائج الاستبيان تؤكد الاهتمام الكبير بالشأن السياسي عند الجزائريين الناشطين في وسائط التواصل الاجتماعي الذين باتوا يمثلون نسبة معتبرة من الرأي العام الجزائري مما يفرض على الطبقة السياسية وصناع الرأي من مفكرين وعلماء وأدباء اعتماد هذا الفضاء للتواصل والتوعية الجماهيرية بمسؤولية وتجرد بما يحقق المصلحة العامة ويرقي الذوق العام ويقرب بين الحزائريين.

وأنه حينما تتاح الفرصة للجزائريين للتعبير الحر عن آرائهم يهتمون بقضايا الشأن العام عكس ما يشاع بأن الجزائريين لا تهمهم السياسة ولا يتابعون شأن الأحزاب.

كما قال إن الاستبيان يبين أن ثمة حالة احتقان شديدة لدى عدد كبير من الجزائريين يعبرون عنها بغضب شديد تجاه السلطة إلى حد نسيان التعبير عن موقفهم السياسي والدفاع عنه ( الذين علقوا إيجابا أو سلبا ولم يصوتوا 1252).

كما اعتبر مقري أن الاستبيان بين وجود “أزمة الثقة بين الجزائريين عموما وتجاه السلطة الحاكمة خصوصا كبيرة إذ الجميع يحذر من إمكانية الغدر وعدم الوفاء بالعقود، وقد عبر عن عدم الثقة في تعهدات السلطة الذين صوتوا لصالح التأجيل و المعارضون والمتحفظون. وهذا يتطلب من الحركة الحذر الشديد وحساب الخطوة خطوة في تعاملها مع فكرة التأجيل”.

كما أعلن مقري أن الحركة ستقوم بتنظيم استبيان ميداني في 48 ولاية ضمن شريحة تقدر بخمسة آلاف بالاعتماد على هياكلها المحلية والمتعاونين معها في المجتمع المدني وفق التطورات السياسية المنتظرة.