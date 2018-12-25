الاتحاد القطري يكرم بلماضي و"الخضر"

.كرم الاتحاد القطري لكرة القدم اليوم الثلاثاء، الناخب الوطني جمال بلماضي والمنتخب الوطني على هامش تواجدهم بالدوحة

ونشرت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم شريط فيديو عبر صفحتها الرسمية على"فايسبوك"، يظهر مسؤولا في الاتحاد القطري يكرم جمال بلماضي الذي سبق له التتويج بكأس غرب أسيا وكأس الخليج مع "العنابي"، كما حقق عدة ألقاب خلال فترة تدريبه للنادي الدحيل القطري.

كما تم تكريم المنتخب الجزائري ممثلا في المناجير العام للمنتخب حكيم مدان الذي يقود بعثة الخضر إلى الدوحة.