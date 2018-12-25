تراجع عجز الميزان التجاري خلال 2018

بلغ عجز الميزان التجاري للجزائر 4.13 مليار دولار خلال 11 شهرا الأولى من السنة الجارية، مقابل عجز بلغ 10.55

مليار دولار، خلال نفس الفترة من السنة الماضية، متراجعا بـ6.42 مليار دولار (-60.81 بالمائة)، حسبما الجمارك.

وارتفعت الصادرات إلى 37.235 مليار دولار مقابل 31.592 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2017، بزيادة قدرها 5.64 مليار دولار (+ 17.86 بالمائة)، حسبما أوضح المركز الوطني للإرسال ونظام المعلومات التابع للجمارك.

وفيما يتعلق بالواردات تراجعت بشكل طفيف إلى 41.371 مليار دولار مقابل 42.147 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة، بانخفاض قدره 776 مليون دولار(- 1.84 بالمائة).

وغطت الصادرات 90 بالمائة من الواردات خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من السنة الجارية ، مقابل 75 بالمائة خلال الفترة نفسها من العام المنصرم.