حادثة عياش : الحكومة تتحرك في الوقت الضائع

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عن إيفاد لجنة وزارية مشتركة بإشراف من الأمين العام للوزارة، صلاح الدين دحمون إلى ولاية المسيلة قصد الوقوف على الظروف المتعلقة بعملية إنقاذ عياش محجوبي و مآزرة عائلته و ذويه.

وقالت الداخلية في بيان لها اليوم الثلاثاء 25 ديسمبر” إستقبلت اللجنة المتكونة من الأمناء العامون لوزارات الموارد المائية والتضامن والأسرة و قضايا المرأة، إلى جانب المدير العام للحماية المدنية وكذا المندوب الوطني للمخاطر الكبرى، ببيت عائلة محجوبي لمآزرة أقارب الفقيد عياش بحضور أعيان المنطقة الذين رحبوا بالضيوف شاكرين إياهم عن تضامنهم”.

وأوضح البيان أن ” الأمين العام لوزارة الداخلية صلاح الدين دحمون، تنقل للوقوف على مدى تقدم عملية انتشال الضحية وتقديم التعازي باسم الحكومة لعائلة المرحوم ولسكان المنطقة جمعاء، محييا بالمناسبة روح المسؤولية لديهم، حيث كانوا منذ الوهلة الأولى بجنب أعوان الحماية المدنية الذين لم يذخروا جهدا لإنقاذ عياش محجوبي”.