زوخ يفند إشاعة منح صفقة ترميم القصبة للفرنسيين

نفى والي ولاية الجزائر، عبد القادر زوخ، الأخبار التي تم تداولها مؤخرا حول فوز مؤسسة فرنسية بصفقة ترميم القصبة، مقابل 2600 مليار سنتيم.

وأكد زوخ خلال زيارة تفقدية قادته لعدة مشاريع بالعاصمة، اليوم الثلاثاء، أن "مشروع ترميم القصبة تم منحه لمقاولين جزائريين فقط دون غيرهم".

وأشار إلى أن "العقد الذي يربط الجزائر وفرنسا بخصوص هذا المشروع، لا يخرج عن نطاق المساعدة التقنية و الخبرات المعرفية".

وأضاف في ذات السياق أن " هناك مهندس فرنسي معروف، جاء لدراسة المشروع فقط ''، مؤكدا أن "الترميم سيكون بأيادي جزائرية خالصة".