الجزائر إستطاعت ان تغطي 90 بالمئة من وارداتها من مداخيل الصادرات هذا العام

مكن تحسن أسعار النفط طيلة الأشهر السابقة من 2018 بالإضافة الى الإجراءات الحكومية المتعلقة باللجوء الى التمويل الغير التقليدي - طبع العملة - من تقليص الفجوة على مستوى عجز الميزان التجاري .

وتراجعت مداخيل بلغ عجز الميزان التجاري للجزائر 4.13 مليار دولار خلال الإحدى عشر شهرا الأولى من السنة الجارية، مقابل عجز بلغ 55ر10 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، متراجعا بـ6.42 مليار دولار (- 60.81 بالمائة)، حسبما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن مصالح الديوان الوطني للجمارك .

وارتفعت قيمة الصادرات من النفط و الغاز إلى 235.37 مليار دولار مقابل 31.592 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2017بزيادة قدرها 5.64 مليار دولار (17.86 + بالمائة)،

و كطن ذلكمن تعزيز نسبة تغطية مداخيل الصادرات لمصاريف الواردات حيث مكنت المداخيل من تلبية التمويل الخاص بـ90 بالمائة من الواردات خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من السنة الجارية، مقابل 75 بالمائة خلال الفترة نفسها من العام المنصرم.

وفيما يتعلق بالواردات تراجعت بشكل طفيف إلى 41.371 مليار دولار مقابل 42.147 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة، بانخفاض قدره 776 مليون دولار( 1.84 - بالمائة).