نصائح مهمة تساعدك في الإقلاع عن التدخين



مع قدوم العام الجديد يرغب الكثيرون في تحقيق بعض الأهداف من أجل حياة أفضل، منها الإقلاع عن التدخين.

وقالت ميشائيلا جوكه من المركز الاتحادي للتوعية الصحية إن بعض التدابير البسيطة تساعد في الإقلاع عن التدخين، منها إرجاء الرغبة في التدخين، وذلك بأخذ نفس عميق بمعدل 10 مرات، ثم الإلهاء بواسطة كرة مطاطية مثلا أو أقراص استحلاب بطعم النعناع. وأكدت خبيرة الوقاية من الإدمان على أهمية إبعاد كل الأدوات المتعلقة بالتدخين، مثل الولاعة والمنفضة، عن مجال الرؤية.

وفي حال التعلق الجسدي، على سبيل المثال في حال التدخين فور الاستيقاظ من النوم صباحاً، يمكن اللجوء إلى بدائل النيكوتين مثل اللاصقات، التي يتم وضعها على الجلد.

وبالنسبة للتدخين المرتبط بمواقف معينة، أي التدخين عند شرب القهوة أو بعد تناول الطعام، فيمكن استبدال هذه العادة بالمشي مثلاً بعد تناول الطعام أو التخلي عن شرب القهوة لبعض الوقت.

وأكدت جوكه على أهمية المثابرة وعدم اليأس في حال الفشل في تحقيق الهدف وتكرار محاولة الإقلاع عن التدخين أكثر من مرة إلى أن يتحقق الهدف المنشود.