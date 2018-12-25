البترول يوشك على الانزلاق تحت السعر المرجعي ويهدد بخلط أوراق الحكومة

تنزلق أسعار المحروقات إلى ما دون مستوى 50 دولار للبرميل، في سقوط حر تتسارع وتيرته بمرور الأيام، ليسجل أدنى مستوى له منذ أكثر من سنة على الرغم من مساعي المنتجين لتقليص المعروض العالمي من المواد الطاقوية.

وسجلت البورصة العالمية في تداولاتها الأخيرة 50 دولار، وهو السعر المرجعي المقرر من السلطات العمومية في قانون المالية لسنة 2019، وهو ما يهدد بخلط حسابات الحكومة خصوصا وأن إحتمالات إنزلاقه الى سعر أدنى تبقى واردة مع تنامي الأخبار عن تباطؤ وشيك للإقتصاد العالمي، ويفرض إفراط الحكومة في الاعتماد على طباعة النقود بشكل مبالغ فيه.

ويؤدي تسجيل أسعار الذهب الأسود لهذه المستويات إلى توسيع الهوة بين السعر المرجعي للنفط الجزائري وسعر السوق وبذلك تنامي العجز المالي في الميزان التجاري وميزان المدفوعات وهو ما سيستنزف بمعدل أسرع احتياطي الصرف من العملة الصعبة.

وفي ظل هذه الظروف المتأزمة، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن الكرملين لا يرى سببا لإجراء مفاوضات مع السعودية أو شركاء آخرين من “أوبك” بسبب هبوط أسعار النفط، كما أنه لا يُخطط لعقد اجتماعات طارئة حول هذه المسألة فالوضع تحت سيطرة الحكومة الروسية حسبه.