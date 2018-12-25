أويحي يوفد لجنة وزارية مشتركة للوقوف على عملية انتشال جثة عياش

قرر الوزير الأول أحمد أويحي إرسال لجنة وزارية مشتركة إلى قرية أم الشمل ببلدية الحوامد في المسيلة، للوقوف على سير عمليات انتشال جثة عياش محجوبي التي دخلت يومها الثامن.

وكشف مصدر رسمي لـ"البلاد.نت" أن الوزير الاول أحمد أويحي قرر إرسال لجنة وزارية مشتركة تتشكل من أمناء عامين لثلاث وزارات ممثلة في التضامن والداخلية والصحة".

وأكد ذات المصدر أن " مهمة الوفد تتمثل في التكفل بعائلة عياش وتقديم كل الدعم اللازم لهم "