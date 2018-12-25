شعبة الرياضيات تحقق الريادة في النتائج الإيجابية خلال الفصل الأول

كشفت مديرة التقوييم والإستشراف بوزارة التربية الوطنية، سامية ميزاب، أن الطور الثانوي من التعليم الأساسي عرف نتائج مرضية في الفصل الأول من الموسم الدراسي الحالي.

حيث أوضحت المتحدثة، لدى تنشيطه ندوة تقييمية لنتائج الإمتحانات، اليوم الثلاثاء، أن السنة الأولى ثانوي، فاقت المعدلات بالنسبة للمواد نسبة 61 في المئة.

أما بالنسبة للسنة الثانية من نفس الطور، فإن حسب الشعب، تتعدى 63 بالمئة في شعبة الرياضيات 60 في المئة للمواد.

وبخصوص شعبة تقني الرياضي تعدت النسبة 72 في المئة لدى المواد الممتحنة، تضيف المتحدثة.

أما مايتعلق بالسنة الثالثة ثانوي فقد كانت النتائج متقاربة في أغلبية مواد الشعب، خصوصا شعبة الرياضيات التي تعدت 62 في المئة.