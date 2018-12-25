بن غبريت تعلن عن نتائج التلاميذ خلال الفصل الأول

بن غبريت تعلن عن نتائج التلاميذ خلال الفصل الأول

أعلنت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، عن نتائج التي تحصل عليها التلاميذ خلال الفصل الأول من السنة الدراسية 2018/2019.

وكتبت الوزيرة، اليوم الثلاثاء، في منشور عبر صفحتها على فيسبوك أن "نتائج التلاميذ الذين تحصلوا على المعدل بـ 27000 مؤسسة تربوية خلال الفصل الأول من السنة الدراسية 2018-2019 في: الإبتدائي: 81% ، المتوسط : 61%، والثانوي: 63% .

وأضاف بن غبريت ''كل تشجيعاتي للتلاميذ، الطاقم التربوي، الأولياء وكل أعضاء الجماعة التربوية خلال ما تبقى من السنة الدراسية''.

القراءة من البلاد

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