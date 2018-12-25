بن غبريت تعلن عن نتائج التلاميذ خلال الفصل الأول

أعلنت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، عن نتائج التي تحصل عليها التلاميذ خلال الفصل الأول من السنة الدراسية 2018/2019.

وكتبت الوزيرة، اليوم الثلاثاء، في منشور عبر صفحتها على فيسبوك أن "نتائج التلاميذ الذين تحصلوا على المعدل بـ 27000 مؤسسة تربوية خلال الفصل الأول من السنة الدراسية 2018-2019 في: الإبتدائي: 81% ، المتوسط : 61%، والثانوي: 63% .

وأضاف بن غبريت ''كل تشجيعاتي للتلاميذ، الطاقم التربوي، الأولياء وكل أعضاء الجماعة التربوية خلال ما تبقى من السنة الدراسية''.