البترول على وشك الإنزلاق تحت السعر المرجعي.. والحكومة في ورطة

هوت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عام الى 50 دولار و هو السعر المرجعي للنفذ الجزائري "صحاري بلند" الذي حدده مشروع قانون المالية 2019 ما يهدد بخلط حسابات الحكومة خصوصا و ان إحتمالات إنزلاقه الى سعر أدنى تبقى وارد مع تنامي الأأخبار عن تباطؤ وشيك للأإقتصاد العالمي

وسجلت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت أدنى مستوى منذ عام 2017 بسعر بيع عند الـ 50.73 على الساعة الواحدة زوالا بتوقيت الجزائر .

ويقترب بذلك سعر البرميل من الإنزلاق تحت الحاجز السعري للخمسين دولار وهو ما من شأنه ان يوسع الهوة بين السعر المرجعي لنفط الجزائري و سعر السوق و بذلك تنامي العجز المالي في ميزان التجاري و ميزان المدفوعات و هو ما سيستنزف بمعدل أسرع إحتياطي الصرف من العملة الصعبة و قد يرفع من وتيرة الدين الداخلي - طبع العملة- و هي مؤشرات عادة ما يستجيب لها بنك الجزائر بتخفيض قيمة العملة جزئيا .

و في السياق أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف اليوم الثلاثاء، أن الكرملين لا يرى سببا لإجراء مفاوضات مع السعودية أو شركاء آخرين من (أوبك) بسبب هبوط أسعار النفط، كما أنه لا يُخطط لعقد اجتماعات طارئة حول هذه المسألة فالوضع تحت سيطرة الحكومة الروسية حسبه.