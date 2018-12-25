مرشح للرئاسيات: “بقاء بوتفليقة لا يليق بالجزائر ورحيله لن يكفي للتغيير” (حوار)

يعتقد فتحي غراس، أول شخصية تعلن عن ترشحها لرئاسيات أفريل 2019، بإسم حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية (الأمدياس)، أن “بقاء بوتفليقة في الحكم أمر لا يليق بدولة مثل الجزائر، لكن ذهابه لن يكفي ليكون علامة تغيير”.

ويُؤكد غراس، أن “النظام لا يُشجع على الانتخاب ويغذي المقاطعة بمختلف الوسائل بنشر الغموض كما يحدث حاليًا بشأن الرئاسيات المقبلة”، والهدف من ذلك هو “بقاء الشعب خارج السياسة”، بالإضافة إلى أهداف أخرى يكشفها محدثنا في حواره مع”TSA عربي”.

تفصلنا أيام فقط على موعد إستدعاء الهيئة الناخبة، وحوالي أربع أشهر على رئاسيات 2019 لكن لا شيء يدل على ذلك، لماذا في رأيكم؟

كان ولا يزال الامدياس (الحركة الديمقراطية الاجتماعية ) ينطلق في قراءته للوضع السياسي بالجزائر من مسلمة، وهي الارتباط العضوي بين السلطوية وسحب السياسة من الفضاء العام، أي بلغة أبسط، الربط بين الممارسات اللاديمقراطية للسلطة السياسية وإبعاد الشعب من المشاركة السياسية.

ما نعيشه راهنًا، يشكل استمرارًا لخيارات النظام السياسي الجزائري سلطة وأحزابًا في حصر العملية السياسية في النخب وهمومها وتطلعاتها، أو دعينا نقول مصالحها، ليبقى الشعب الجزائري مغيبًا.

النظام السياسي لايريد من العملية الانتخابية أن تتحول إلى لحظة تجند شعبي، لأنه يدرك أن هذا التجند سينتزع منه أداة استمراريته الأساسية، وهو صندوق الاقتراع . النظام لا يشجع على الانتخاب ويغذي المقاطعة بمختلف الوسائل. بنشر الغموض كما يحدث حاليًا بشأن الرئاسيات، بتشجيع الابتذال داخل المشهد السياسي، بعدم تشجيع الجزائريين على التسجيل بالقوائم الانتخابية. ولقد مر شهر أكتوبر الذي تفتح أثناءه التسجيلات ومسرحية أزمة البرلمان المفتعلة عنوانه الأكبر.

ترشحي للرئاسيات جاء ليقلب هذه المعادلة . إنني أريد أن أربط في وعي المواطن بين التغيير الديمقراطي السلمي والتجند الانتخابي. شعاري إنتخب وأحرس صندوقك كي لا يسرق منك. الانتخابات عندي هي أم المعارك السياسية.

قاطع حزبكم جميع الانتخابات منذ تأسيسه، وعندما أعلن مشاركته فيها يجرى الحديث عن تأجليها، هل فعلًا تتجه الجزائر نحو هذا السيناريو؟

كل سلوكات السلطة ترمي إلى تحقيق استمرار النظام السياسي في الوجود. الغريب أن الكل أصبح ينتظر ما ستفعله السلطة ليحدد أهدافه. هذه الانفعالية السلبية السائدة داخل المشهد السياسي الرسمي، تعبر عن هيمنة السلطة وعجز النخب في تحقيق استقلاليتها.

أنا لا يهمني ما ستفعله السلطة. رسالتي للشعب هي كالتالي، السلطة تريدك خارج السياسة عن طريق تشجيع المقاطعة سواء احترمت هذه السلطة المواعيد الانتخابية أم لم تحترمها، لذلك علينا أن نجعل من المشاركة عصيانًا لرغبة السلطة والنخب السياسية المنضوية تحت قبة النظام.

في السابق، كان النظام يبحث عن مشروعية عبر الصندوق ، خاصة في التسعينات. تتذكرون كل الضغوطات الممارسة على المواطنين بخصوص بطاقة الانتخاب التي كانت الادارة تفرض على المواطن حيازتها مقابل استخراج بعض الوثائق . حينها كانت المقاطعة سلوك مقاوم في وجه النظام، وكان الأمدياس في جهة المقاومة . حاليًا الوسائل تغيرت، وإن بقيت الأهداف نفسها. النظام في جهة المقاطعة والتغيير الديمقراطي في جهة المشاركة المقاومة.

تدفع أحزاب الموالاة نحو تمديد عهدة الرئيس بوتفليقة، هل هذا الأمر قابل للتجسيد في نظركم؟

السؤال الذي أطرحه على نفسي هو ما العمل لا ماذا يمكنها أن تعمل السلطة التي، يطبيعة الحال، ستفعل ما يروق لها مادام ميزان القوة السياسي في صالحها. لن تتكرس دولة المؤسسات ودولة الحق والقانون، إلا بقلب ميزان القوة لصالح القوى الحاملة لهذا المشروع، وإلا سيبقى إشتغال الدولة داخل منطق النظام الحالي.

هل فشل النظام في إيجاد مرشح توافقي أم أن الجزائر تواجه أزمة حقيقة؟

الأزمة الحقيقية، هي هذا الشرخ الموجود بين طبقة سياسية تؤطرها مصالح النظام الحالي، وشعب يتطلع إلى بديل له .الامدياس يقدمني للشعب الجزائري بصفة مرشح الشعب في مقابل مرشح أو مرشحي النظام ، الذين لن يعجز النظام عن اختيارهم .

قبل أيام صرح رئيس البرلمان معاذ بوشارب، أن الرئيس بوتفليقة ابتلاه الله بحب الجزائر، هل يعني ذلك أن الرئيس يرفض مغادرة الحكم ؟

بقاء بوتفليقة أمر لا يليق بدولة مثل الجزائر نظرًا لحالته الصحية . فالجزائر بحاجة لرئيس حاضر في الداخل والخارج على حد سواء. ولكن ذهابه لن يكفي ليكون علامة تغيير. لأن المسألة ليست مسألة أشخاص بل مسألة توجهات. إن النقاش حول ذهاب أو بقاء بوتفليقة، وربط هذا النقاش بمسألة التغيير، تضليل للرأي العام . إن مرشح التغيير الديمقراطي، التغيير من أجل دولة العمل، التغيير من أجل العدالة الاجتماعية ، هو المرشح الذي تصنعه إرادة الشعب لا إرادة النظام ، وهذا ما أطمح إليه كمرشح لرئاسيات 2019.

ما موقف المؤسسة العسكرية من الانتخابات القادمة في إعتقادكم في حال إجرائها في موعدها؟

سيكون كموقفها في الانتخابات السابقة. أنا كرئيس جمهورية، سيصبح الشعب هو المحدد لمن سيكون في السلطة، والجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحريرالوطني هو الحامي للنظام الذي يتيح للشعب أن يلعب هذا الدور. هذه المعادلة تشكل مدماك النظام الجمهوري، وسيصبح هذا السؤال في هذا السياق الجديد فاقدًا للمعنى.