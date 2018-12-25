الحماية المدنية تشتكي تعقد عملية انتشال جثة “عياش” من البئر

أعلنت الحماية المدنية لولاية المسيلة، اليوم، عن تعقد عملية انتشال جثة الشاب الراحل، عياش محجوبي، القابعة في بئر ارتوازي ببلدية الحوامد، في ولاية المسيلة منذ ثمانية أيام.

وكتبت الحماية المدنية عبر حسابها الرسمي، في موقع ” الفيسبوك”، أن عملية الحفر و إخراج وامتصاص المياه بآلة الحفر، لا تزال مستمرة، ويشوبها بين الفينة والأخرى الحفر اليدوي نظرا لصعوبة الظروف المناخية حول محيط الحفرة.

وأضافت “العملية جارية مع كثرة الصعوبات وصلابة الأرض إضافة إلى تسربات المياه من الطبقة الجوفية”.