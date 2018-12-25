الحكومة تُكذّب الواقع بأرقام ديوان الإحصائيات

لا تزال الحكومة تسوّق الأرقام التي تخدم سياستها الداعمة للتوجهات المساندة للإفراط في استعمال التمويل غير التقليدي من خلال طباعة المزيد من النقود وضخّها في السوق الوطنية، ضاربة بذلك عرض الحائط التحذيرات التي أطلقتها العديد من الهيئات فضلا عن الخبراء والمختصين الجزائريين.

وعلى هذا الأساس، فإنّ السلطات العمومية أعلنت عبر الديوان الوطني للإحصائيات بأنّ وتيرة تطور الأسعار عند الاستهلاك على أساس سنوي 4.5 في المائة الى غاية شهر، وهي ما تمثل معدل التضخم، على الرغم من أنّ المؤشرات الاقتصادية والواقعية تكذّب هذه الأرقام، بالنظر إلى ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في السوق الوطنية من جهة، والتراجع المتواصل لقيمة الدينار الجزائري من جهة أخرى.

وآثرت الجهات المسؤولة، الإعلان عن مؤشر التضخم في الوقت بذات من أجل التغطية على الأرقام “المخيفة” التي كشف عنها محافظ البنك المركزي محمد لوكال قبل يومين أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، لاسيما فيما يخص حجم الكتلة النقدية التي طبعتها الحكومة إلى غاية الآن، وطلب تمويل إضافي في المواصلة والإصرار على السياسة المتبعة في هذا الشأن.

ويعتبر تطور الأسعار لدى الاستهلاك على أساس سنوي إلى غاية نوفمبر 2018 بمثابة معدل التضخم السنوي الذي يتم احتسابه خلال 12 شهرا الماضية ابتداء من ديسمبر 2017 إلى غاية شهر نوفمبر 2018 مقارنة بالفترة الممتدة بين ديسمبر 2016 إلى نوفمبر 2017، أما بالنسبة للتطور الشهري لمؤشر الأسعار عند الاستهلاك.

وتشير الأرقام الرسمية بالرغم من وضوح الواقع إلى المتغير الشهري حسب فئة المنتجات، على اعتبار أنّ أسعار السلع الغذائية سجلت تراجعا قدر بنسبة 1.4 بالمائة شهر نوفمبر المنصرم مقارنة بشهر اكتوبر 2018، ونجم هذا التراجع عن انخفاض أسعار المواد الفلاحية الطازجة، ويفسر هذا المسعى التراجعي لأسعار المواد الفلاحية الطازجة، على وجه الخصوص، بتراجع أسعار الفواكه ( -11 بالمائة) والخضر ( -10.8 بالمائة) من بينها البطاطس (-4.6 بالمائة).

ومن جهة أخرى، عرفت مواد غذائية اخرى ارتفاعا في الأسعار على الخصوص لحوم الدجاج (+5.3 بالمائة) و البيض (+10.7 بالمائة)، أما فيما يخص أسعار المنتجات الغذائية الصناعية (المواد الغذائية المصنعة) فقد عرفت ارتفاعا طفيفا بلغ 0.2 بالمائة مرده ارتفاع أسعار القهوة (+1.4 بالمائة)، وعرفت أسعار المواد المصنعة أيضا توجها تصاعديا قدرت بـ 0.3 بالمائة، نفس المسعى سجلته أسعار الخدمات التي ارتفعت بدورها بـ 0.6 بالمائة، حسبما أوضح الديوان الوطني للإحصاء.

وفيما يتعلق بمجموعات السلع والخدمات، عرفت أسعار مجموعتي “الملابس والأحذية” ارتفاعا بنسبة 0.6 بالمائة، أما “التربية والثقافة والترفيه” ارتفعت بدورها بنسبة 1.6 بالمائة، وهو نفس التوجه الذي تعرفه مجموعة “المنتجات المختلفة”، حيث سجلت بدورها ارتفاعا بنسبة 0.6 بالمائة، وكذا مجموعة “الصحة والنظافة الجسدية” المسجلة لارتفاع بـ 0.4 بالمائة.