أروع 30 صورة ...في مسابقة سوني العالمية لـ 2018

تحتفل جوائز سوني العالميّة للتصوير الفوتوغرافي بالذكرى السنويّة الحاديّة عشر، وهي واحدة من منافسات التصوير الأكثر احترامًا وتأثيرًا. في كل عام، تجمع هذه المسابقة أفضل الصور الفوتوغرافيّة في جميع أنحاء العالم، وهذا العام ليس استثناءً. هنا قائمة من الصور الفائزة بجوائز هذه المسابقة لعام 2018 وهي التي تم التقاطها من قِبل المحترفين والهواة على حد سواء.

جائزة جنوب افريقيا

Crédits : Brendon Cremer

جائزة جمهورية التشيك

جائزة بورما





جائزة تايلاند





جائزة سنغافورة

جائزة بورما

جائزة تايلاند

جائزة النمسا

جائزة الولايات المتحدة

جائزة البيرو

جائزة الاكوادور

جائزة كرواتيا

جائزة كمبوديا

جائزة بلجيكا

جائزة كوريا الجنوبية

جائزة ماليزيا

جائزة بولندا

جائزة النرويج

جائزة سويسرا

جائزة بلغاريا

جائزة بنغلادش

جائزة سلوفينيا

جائزة مصر

جائزة اليابان

جائزة بورما

جائزة هونغ كونغ

جائزة سنغافورة

جائزة الصين

جائزة ليتوانيا

boredpanda.com : المصدر