أروع 30 صورة ...في مسابقة سوني العالمية لـ 2018

أروع 30 صورة ...في مسابقة سوني العالمية لـ 2018

تحتفل جوائز سوني العالميّة للتصوير الفوتوغرافي بالذكرى السنويّة الحاديّة عشر، وهي واحدة من منافسات التصوير الأكثر احترامًا وتأثيرًا. في كل عام، تجمع هذه المسابقة أفضل الصور الفوتوغرافيّة في جميع أنحاء العالم، وهذا العام ليس استثناءً. هنا قائمة من الصور الفائزة بجوائز هذه المسابقة لعام 2018 وهي التي تم التقاطها من قِبل المحترفين والهواة على حد سواء.

 جائزة جنوب افريقيا

Crédits : Brendon Cremer

جائزة جمهورية التشيك

Crédits : Martin Stranka

جائزة بورما


Crédits : Paranyu Pithayarungsarit

جائزة تايلاند


Crédits : Suphakaln Wongcompune

جائزة سنغافورة

Crédits : Chin Boon Leng

جائزة بورما

Crédits : Kyaw Win Hlaing

جائزة تايلاند

Crédits : Lynn Wu

جائزة النمسا

Crédits : Isabelle Bacher

جائزة الولايات المتحدة

Crédits : Wenjie Qiao

جائزة البيرو

Crédits : Pedro Jarque

جائزة الاكوادور

 

Crédits : Santiago Borja

جائزة كرواتيا

Crédits : Petar Sabo

جائزة كمبوديا

Crédits : Min Ly

جائزة بلجيكا

Crédits : Ingrid Vekemans

جائزة كوريا الجنوبية

Crédits : Junghye Lee

 جائزة ماليزيا

Crédits : Yen Sin Wong

جائزة بولندا

Crédits : Justyna Zdunczyk

جائزة النرويج

Crédits : Tina Signesdottir Hult

جائزة سويسرا

Crédits : Sylvia Michel

جائزة بلغاريا

Crédits : Veselin Atanasov

جائزة بنغلادش

Crédits : Tofazzal Hossain

جائزة سلوفينيا

Crédits : Ales Krivec

جائزة مصر

Crédits : Bassam Allam

جائزة اليابان

Crédits : Takashi Nakazawa

جائزة بورما

Crédits : Zeyar Htun

جائزة هونغ كونغ

Crédits : Au Hin Man

جائزة سنغافورة

Crédits : Nicky Loh

جائزة الصين

Crédits : Zhaoting Wu

جائزة ليتوانيا

Crédits : Andrius Kundrotas

 boredpanda.com : المصدر

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