أروع 30 صورة ...في مسابقة سوني العالمية لـ 2018
تحتفل جوائز سوني العالميّة للتصوير الفوتوغرافي بالذكرى السنويّة الحاديّة عشر، وهي واحدة من منافسات التصوير الأكثر احترامًا وتأثيرًا. في كل عام، تجمع هذه المسابقة أفضل الصور الفوتوغرافيّة في جميع أنحاء العالم، وهذا العام ليس استثناءً. هنا قائمة من الصور الفائزة بجوائز هذه المسابقة لعام 2018 وهي التي تم التقاطها من قِبل المحترفين والهواة على حد سواء.
جائزة جنوب افريقيا
Crédits : Brendon Cremer
جائزة جمهورية التشيك
جائزة بورما
جائزة تايلاند
جائزة سنغافورة
جائزة بورما
جائزة تايلاند
جائزة النمسا
جائزة الولايات المتحدة
جائزة البيرو
جائزة الاكوادور
جائزة كرواتيا
جائزة كمبوديا
جائزة بلجيكا
جائزة كوريا الجنوبية
جائزة ماليزيا
جائزة بولندا
جائزة النرويج
جائزة سويسرا
جائزة بلغاريا
جائزة بنغلادش
جائزة سلوفينيا
جائزة مصر
جائزة اليابان
جائزة بورما
جائزة هونغ كونغ
جائزة سنغافورة
جائزة الصين
جائزة ليتوانيا
شاركنا رأيك