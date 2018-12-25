طمــار: الشـــروع في إنــجــاز 90 ألف وحــدة سكــنية عــدل 2 مــطــلــع 2019

أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، هذا الاثنين، أن القطاع يعمل على الشروع في تجسيد البرنامج المخصص لسنة 2019، الذي يرتقب أن تنجز في اطاره 90 ألف وحدة بمبلغ 462 مليار دج للتكفل بكل المكتتبين الذين دفعوا الشطر الأول من قيمة السكن.

وقال طمار خلال لقاء مع 37 جمعية وتمثيلية لمكتتبي الصيغة من بين 46 جمعية وجهت لها الدعوات إن برنامج صيغة البيع بالإيجار (عدل) 470 ألف وحدة سكنية كلف خزينة الدولة 2.465 مليار دج.

وفي إطار هذا البرنامج، تم إنجاز 111.073 وحدة وتجري الأشغال ب 285.726 وحدة، فيما ينتظر انطلاق 73.201 وحدة، يضيف الوزير .

وأوضح أن هذه اللقاءات سمحت بتسوية 18 نقطة مشتركة وحصر 104 نقاط عبارة عن انشغالات خاصة، حيث تم التكفل ببعضها ومنها ما هو في طور التكفل.

وحسب طمار فقد تقرر التكفل بالمكتتبين المسجلين سنة 2001-2002 الذين بلغوا 70 سنة من عمرهم في إطار الكفالة العائلية إلى جانب المذكرة الوزارية الصادرة في أفريل 2018.

كما أتاح القطاع- حسب الوزير - إمكانية لاختيار المواقع بالأخذ في الاعتبار تاريخ الإيداع و المسافة بين مقر العمل ومقر الإقامة وتوفر العدد الكافي من السكنات في مختلف المواقع وتوفر العقار.

قبل أكثر من 18 ألف طعن من بين 54 ألف

وبالنسبة للمقاولات المتأخرة في الإنجاز البالغة 70 ألف سكن تأخر إنجازه حتى نهاية أوت 2018 ، كشف الوزير عن فسخ العقود لما يقارب 10 آلاف سكن تشرف على إنجازها 8 مقاولات 4 منها أجنبية بولايات بسكرة والبويرة وتبسة وتلمسان وقالمة ومعسكر وتيسمسيلت وعين الدفلى.

وفي نفس الإطار تم إعادة بعث وتيرة الإنجاز لما يفوق 35 ألف وحدة سكنية كانت الأشغال متوقفة بها، وحل مشكلة العقار في معظم الولايات ماعدا العاصمة وتيزي وزو والتي يجري العمل على حلها.

وبخصوص الطعون فقد تم تسجيل 54.460 طعن منها 18.226 مقبولة و3.273 مقبولة بتحفظ و15.833 قيد الدراسة خاصة ببرنامج عدل 2 ستعلن نتائجها نهاية مارس 2019.

وبلغت عدد الطعون في إطار برنامج عدل 1 حوالي 14.486 طعن (9991 طعن مقبول و3415 طعن مرفوض و1080 طعن مقبول بتحفظ).

من جهة أخرى تقدر عدد طعون عدل 2 ب 39.974 طعن ( 8235 طعن مقبول و13.713 طعن مرفوض و2193 مقبولة بتحفظ).

تطبيق معلوماتي يسمح للمكتتب بمتابعة ملفه عبر الانترنيت

وفي مجال المعلوماتية أكد الوزير على إتاحة تطبيقه معلوماتي يسمح للمكتتب بمتابعة ملفه عبر الإنترنت واستخراج الوثائق الخاصة به، وارسال الوثائق اللازمة للوكالة والاطلاع على النتائج النهائية لملفه.

ودعا الوزير المكتتبين الذين استلموا سكناتهم الى دفع المستحقات الشهرية المترتبة عليهم بصفة منتظمة لتمكين وكالة عدل من مواجهة تكاليف الصيانة مع تسهيل عمل اعوان النظافة ، الى جانب تجنيد كل أفراد العائلة للحفاظ على كل أجزاء هذه الاحياء سيما الفضاءات الخارجية.