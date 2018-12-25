قضية عياش: تواصل عملية استخراج الجثة وتعقيدات تواجه الحماية المدنية

أعلنت مديرية الحماية المدنية لولاية المسيلة، أن عملية استخراج جثة الضحية عياش محجوبي، لا تزال مستمرة اليوم الثلاثاء 25 ديسمبر.

وقالت المديرية “تتواصل اليوم 25 ديسمبر 2018 عملية الحفر واخراج وامتصاص المياه بآلة الحفر وأحيانا يدويا من اجل انتشال جثة الضحية عياش”.

وأضافت أن العملية جارية مع كثرة الصعوبات وصلابة الارض مع تسربات المياه من الطبقة الجوفية.

وكانت مصالح الحماية المدنية قد أعلنت الاحد 23 ديسمبر وفاة عياش محجوبي، بعد أن ضل محتجزا لستة أيام في بئر ارتوازي.