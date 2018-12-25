إنقاذ شاب سقط في مخزن حبوب طوله 18 مترا في بجاية (فيديو)

أعلنت مصالح الحماية المدنية لولاية بجاية، أن الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة القصر، تمكنت أمس الاثنين من إنقاذ عامل سقط في مخزن حبوب من ارتفاع 18 مترا.

وقالت الحماية إنها تدخلت ” بعد اخطارها بسقوط شخص يبلغ من العمر 36 سنة يعمل بالديوان الوطني للحبوب بالقصر داخل مخزن لجمع الحبوب ( السوجة) ذو سعة قدرها 300طن .ويبلغ ارتفاعه 18 متر. حيث انه سقط عن علو 14 متر”.وأكدت ذات المصالح ان عملية الانقاذ والاسعاف دامت حوالي ساعة استعمل فيها المتدخلون عتاد الانقاذ الخاص بالأماكن الوعرة والعالية وحول المصاب مباشرة الى العيادة المتعددة الخدمات بالقصر حالته الصحية بعيدة عن الخطر.

وأضافت ذات المصالح أنه “ورغم تواجده بزيارة تفقدية لبلدية تيزي نبربر تم اعلام السيد والي الولاية من طرف مدير الحماية المدنية لولاية بجاية المقدم عميشى حكيم بهذا التدخل في وقته. حيث تابعه باهتمام كبير وطلب من السيد المدير موافاته بكل التطورات الميدانية والعمل على وضع كل الوسائل المادية اللازمة لانجاح هذه العملية حتى من خارج الحماية المدنية واذا تطلب الامر التوجه الى عين المكان والغاء الزيارة “، وأضاف “وبعد حوالي ساعة من الوقت تم اخراج الشاب وابلاغ السيد الوالي الذي لم يفوت الفرصة من اجل توجيه الشكر لكل اعوان الحماية المدنية للولاية”.