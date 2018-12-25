الإعلان عن بطولة إفريقية جديدة نهاية الشهر

أشارت تقارير صحفية صادرة، صباح اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بصدد إصدار بطولة جديدة تشابه إلى حد كبير دوري أبطال أوروبا.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أطلق مطلع الموسم الحالي بطولة دوري أبطال أوروبا للمنتخبات على أن تكون كل عام.

وستكون النسخة الأولى من البطولة في الموسم المقبل، وتبدأ خلال أوت المقبل، بعد انتهاء بطولة أمم إفريقيا "كان 2019"، وفقا لموقع "موروكو وورد نيوز".

وأكد الموقع أن "كاف" سيقسم المنتخبات إلى 36 فريقا على أربعة مستويات في البطولة، على النحو الآتي...

المستوى الأول: السنغال، تونس، الكونغو الديمقراطية، غانا، المغرب، الكاميرون، نيجيريا، بوركينا فاسو، مالي، الرأس الأخضر، مصر، الجزائر.

المستوى الثاني: كوت ديفوار، غينيا، جنوب إفريقيا، زامبيا، أوغندا، الكونغو، الغابون، البنين.

المستوى الثالث: أنغولا، غينيا بيساو، مدغشقر، موريتانيا، النيجر، الطوغو، زيمبابوي، كينيا.

المستوى الرابع: تنزانيا، جزر القمر، السيشل، ليبيا، مالاوي، إثيوبيا، ليبيريا، سيراليون.

وتوقع الموقع، أن يتم الإعلان عن هذه البطولة من مقر الـ"كاف" بالقاهرة في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.