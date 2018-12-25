أردوغان يدعو ترامب لزيارة تركيا العام المقبل

وجّه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دعوة لنظيره الأمريكي دونالد ترامب، لزيارة تركيا عام 2019، وفق ما أعلن البيت الأبيض الإثنين.

وقال المتحدث بإسم البيت الأبيض “إنّ الرئيس أردوغان دعا الرئيس ترامب لزيارة تركيا عام 2019. ورغم أنه لا خطط مؤكدة حتى الآن، إلا أن الرئيس منفتح على لقاء محتمل في المستقبل”.

وتأتي هذه الدعوة بعد أيام فقط على قرار ترامب المثير للجدل سحب جميع الجنود الأميركيين من سوريا، حيث يشاركون هناك في تحالف دولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية.