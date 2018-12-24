بالصور.. وقفة إحتجاجية لعائلات الحراقة أمام مقر ولاية وهران

نظم منتصف نهار اليوم عائلات عشرون حراقا مفقودون منذ الخميس الفارط في عرض البحر، وقفة إحتجاجية أمام مقر ولاية وهران.

وبدأت مأساة الحراقة، بعد إحتراق قاربهم الذي كان يضم 29 حراقا، بينهم نساء برفقة أطفالهن الأمر الذي دفع بالركاب للقفز بسرعة، في محاولة منهم للإفلات بجلودهم من الحريق.

وتمكن طاقم باخرة تجارية ليبيرية من إنقاذ تسعة منهم فجر الخميس، بينهم ثلاثة أطفال من الجنسين، وهم بنتان في عامهما الثاني، وطفل يبلغ من العمر 11 سنة، إلى جانب ستة رجال، بينما لا يزال البحث جار عن الضحايا الآخرين.