شاهد عيسى يؤكد رغبة اليهود في العودة للجزائر

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، عن إبداء كبير حاخامات فرنسا، ومسؤول الكريف، وهما يهوديان تنحدر أصولهما من مدينة وهران، رغبتها بزيارة قبور موجودة في الجزائر.

وصرح عيسى، في منتدى الحوار، اليوم، أنه لم يتلق طلبا رسميا من قبلهما لزيارة الجزائر، ولكنهما أبديا رغبتها لدى مسجد باريس اعتقادا منهما أنه يمثل السلطة الجزائرية هناك.

وأضاف وزير الشؤون الدينية والأوقاف “لم نتلق طلبا رسميا، لذلك لا يمكن التعليق على هذا الأمر إلا في حال وجود مراسلة تعبر عن رغبتهما في المجيئ إلى الجزائر، لأننا كحكومة نتعامل وفق المراسلات الرسمية لا وفق ما سمعناه من كلام”.