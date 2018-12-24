جهاز العرض الجديد CINEBEAM بالليزر بدقة K4 من إل جي المعزّز بتكنولوجيا الإسقاط متناهي القصر



يقدّم أحدث جهاز عرض CineBeam من إل جي صورة ذات جودة مذهلة،

وملاءمة قصوى وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من أجل تجربة مشاهدة أفضل

سوف تكشف شركة إل جي الكترونيكس عن جيلها الثاني من جهاز العرض CINEBEAM بالليزر بدقة K4 (طراز HU85L) المعزّز بتكنولوجيا الإسقاط متناهي القصر (UST) وذلك خلال فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) 2019. ويستند هذا الجهاز الحائز على جائزة معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) 2019 للابتكار على النجاح الذي شهده أول جهاز عرض بدقة K4 من إل جي (طراز HU80K) وهو يواصل تميّزه عن بقية المنتجات الأخرى المماثلة بفضل ما يتميّز به من صغر الحيّز الذي يستغلّه والتصميم المدمج الذي يمكّنه من عرض صور مذهلة بدقة K4 على أي سطح مسطح – جدار، أرضيّة أو سقف.

وبفضل تقنية الاسقاط متناهي القصر UST، يمكن وضع جهاز العرض CINEBEAM بالليزر بدقة K4 على بعد يزيد عن 2 بوصة من الجدار لعرض صورة قطرية ذات 90 بوصة. أما إذا تمّ وضعه على بعد 7 بوصات، فإنّه ينتج صورة أكبر بحجم 120 بوصة مع الحفاظ على مستوى السطوع. واعتبارا لما يتميّز به من بساطة وفعالية، فإنّ هذا الجهاز الملائم لجميع الفضاءات يوفّر تجارب مشاهدة مذهلة في مستوى سينمائي حقيقي.

ويحتوي جهاز العرض CINEBEAM بالليزر بدقة K 4 على 2500 لومن اعتمادا على معيار المعهد القومي الأمريكي للقياس ANSI، بالإضافة إلى تميّزه بدقّة عرض K UHD 4، مما يضمن صورة مشرقة وواضحة بشكل استثنائي ومستوى أسود رائع، الأمر الذي يعزز إحساس المشاهد بالصورة الغامرة. ويمكن لنموذج HU85L من إل جي إعادة إنتاج ألوان دقيقة للغاية من خلال طيف واسع من الألوان، مما يزيد من واقعية كل صورة معروضة. كما يوفر جهاز العرض من إل جي الكثير من خيارات المحتوى، مما يتيح للمستخدمين إمكانية بث الأفلام والبرامج انطلاقا من وحدات خدماتهم المفضلة بينما توفر مداخل USB و Ethernet و HDMI المزيد من خيارات التوصيل.



وبفضل شكله المدمج للغاية، فإنّه يمكن نقل جهاز العرض CINEBEAM بالليزر بدقة K 4 بكل بسهولة وتعديله مع أيّ بيئة، مما يوفر الوقت للمرور مباشرة إلى عملية العرض. ويعد هذا الجهاز أصغر من أجهزة العرض الرائدة الأخرى بدقة K4 ويتميّز بتصميمه الدقيق الذي لا يشتت تجربة المشاهدة أو يتداخل معها مما يجعل من جهاز HU85L من إل جي إضافة جذابة لأي مساحة. ويقدم هذا الجهاز المتقدم للعرض دقة بصرية محسنة مع ميزة 12 نقطة تعديل keystone ، مما يلغي تشوه الصورة الذي يؤثر في كثير من الأحيان على أجهزة الاسقاط متناهي القصر UST الأخرى.

ويوفر جهاز العرض CINEBEAM بالليزر بدقة K 4 من إل جي أقصى درجات الراحة للمستخدم من خلال تضمين تقنية الذكاء الاصطناعي* التي تمكّن العملاء من استخدام الأوامر الصوتية للوصول إلى قدرات معالجة اللغة الطبيعية التي تتضمنّها حلول الذكاء الاصطناعي من إل جي، الموجودة في سلسلة منتجات ThinQ. يمكن للمشاهدين التحكم في تشغيل جهاز العرض من خلال إعطاء أمر "إيقاف تشغيل جهاز العرض بعد انتهاء الفيلم" أو تضييق المحتوى المعروض من خلال أمر الجهاز ب"عرض مقاطع فيديو يوغا على يوتيوب". ويمكن للمشاهدين الوصول إلى قائمة أفلام ممثليهم المفضلين ثم اختيار المحتوى من خلال التحدث إلى جهاز التحكم الذكيّ المضمّن. كما يتعرف جهاز التحكم الذكيّ على الحركات ويحتوي على أزرار ذات إضاءة خلفية لسهولة التصفح يتم تشغيلها تلقائيًا عند اكتشاف الحركة.



وقد صرّح جانج إيك هوان، رئيس قسم الأعمال التجارية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات في إل جي بإنّ : " جهاز العرض الجديد CINEBEAM بالليزر بدقة K 4 يجمع في الآن نفسه بين تجربة مشاهدة مذهلة بدقة K4 والراحة وسهولة الاستخدام التي توفّرها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي". وأضاف: "لا يوجد منتج آخر من هذا القبيل في السوق، وهو ما يبرز استمرار سعي إل جي إلى تقديم قيمة فريدة للمستهلكين ."

ويمكن لزوار معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) 2019 مشاهدة جهاز العرض CINEBEAM بالليزر دقة K 4 الحائز على جائزة الابتكار في جناح إل جي رقم 11100 #في القاعة المركزية بمركز المؤتمرات في لاس فيجاس من 8 إلى 11 جانفي.