اختلافات غريبة بين الأرقام التي قدمها بنك الجزائر والجمارك حول الصادرات

أعلن محافظ بنك الجزائر محمد لوكال، الأحد 23 ديسمبر، أن الصادرات الاجمالية بلغت 3ر30 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018.

وقال محمد لوكال إن إيرادات الصادرات من المحروقات ارتفعت إلى 72ر28 مليار دولار مقابل 93ر23 مليار دولار نهاية سبتمبر 2017.

والغريب في الأمر أن الأرقام التي قدمها محافظ بنك الجزائر تختلف عن تلك التي قدمتها بشكل رسمي المديرية العامة للجمارك، في وثيقة نشرت على موقعها على الانترنت، حيث أعلنت الجمارك في أوائل ديسمبر أن حجم الصادرات كان 30.01 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2018 ، وهو فارق ما يقرب من 300 مليون دولار.

والأغرب من هذا أن الجمارك أعلنت أن صادرات الجزائر خارج المحروقات وحتى الثلاثي الثالث من العام الجاري بلغت 2.08 مليار دولار أمريكي بزيادة 50.91٪ عن الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 .

في حين أن الأرقام التي قدمتها الجمارك وبنك الجزائر فيما يتعلق بالصادرات خارج المحروقات تمثل فجوة كبيرة تبلغ حوالي 30٪ خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 (2.08 مليار دولار مقابل 1.58 مليار دولار).