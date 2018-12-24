قايد صالح : الجزائر فوق كل إعتبار

أكد نائب وزير الدفاع الوطني، الفريق أحمد قايد صالح اليوم الإثنين، أن الجيش الوطني الشعبي يبقى الضامن الفعلي والحقيقي لسيادة الجزائر وصون أمنها وتثبيت استقرارها وحفظ استقلالها الوطني.

وواصل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اليوم الاثنين زيارته إلى الناحية العسكرية الرابعة بتفتيش وتفقد بعض وحدات القطاع العملياتي جنوب شرق جانت وتدشين بعض المرافق, حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح البيان أن الفريق قايد صالح كان خلال اللقاء الذي ترأسه مساء أمس الأحد في اليوم الأول من الزيارة، وفي كلمته التوجيهية أمام إطارات وأفراد الناحية، قد ذكر من جديد بـ"التزام الجيش الوطني الشعبي بأداء مهامه النبيلة، باعتباره الضامن الفعلي والحقيقي لسيادة الجزائر وصون أمنها وتثبيت استقرارها وحفظ استقلالها الوطني".

وقال في هذا الصدد: "إننا ونحن نقدس العمل الميداني الذي ما فتئنا نؤديه بكل جدية وإخلاص في ظل توجيهات ودعم فخامة رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحةـ وزير الدفاع الوطني, السيد عبد العزيز بوتفليقة، ونجعل منه الجسر المديد والمتين الذي يُعلي به الجيش الوطني الشعبي, سليل جيش التحرير الوطني، حصن قوته باعتباره الضامن الفعلي والحقيقي لسيادة الجزائر وأمنها، فإننا نعتبر أن سيادة الجزائر وصون أمنها وتثبيت استقرارها وحفظ استقلالها الوطني، هي المهمة الدائمة والثابتة بل والمقدسة للجيش الوطني الشعبي".

وتابع قائلا بأن "هذه المهمة التي يمتلك جيشنا مقومات أدائها على الوجه الأمثل بروح مسؤولة وحس وطني عالي وببعد نظر صائب وقويم يأخذ في الاعتبار، كافة السياقات الوطنية والإقليمية وحتى الدولية"، مضيفا بالقول: "فليعلم الجميع أن الجزائر ستبقى دوما، بإذن الله تعالى فوق كافة الاعتبارات، وتبقى المحافظة على مصلحتها العليا رمزا أبديا من رموز الوفاء لمن ضحوا بأرواحهم الطاهرة سواء طيلة الفترة الاستعمارية البغيضة أو هؤلاء الأمجاد من شهداء الواجب الوطني الذين منحوا لقيمة الإخلاص للوطن والمحافظة على أمنه واستقراره الرمزية التي تليق به".