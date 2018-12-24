مساعى جزائرية- تونسية لحضور بشار الأسد القمة: الجامعة العربية تُوضح

أعلنت جامعة الدول العربية، أن موقفها تجاه تعليق عضوية سوريا لم يتغير لعدم وجود “توافق عربي”، وذلك في أعقاب تداول أنباء عن وجود مساعي تونسية- جزائرية، لتمكين بشار الأسد من حضور القمة المرتقب عقدها ربيع 2019 بالعاصمة التونسية.

وقال الأمين العام المساعد للجامعة، حسام زكي، في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين 24 ديسمبر نقلته عدة مواقع عربية إنه “موقف الجامعة لم يتغير إزاء عضوية سوريا في المنظمة، وأنها لا زالت مجمدة، مشيرا إلى أن “عودتها غير مرتبط بقمة”.

وأبرز المتحدث أن “قرار عضوية سوريا، هو قرار دول أي الدول الأعضاء، وليس الأمانة العامة، وكما اتخذت الدول العربية موقفًا بالتوافق على تجميد عضوية سوريا، فإن عودة دمشق لمقعدها يحتاج إلى التوافق ذاته”.

وأكد زكي على أنه، وفي الفترة الأخيرة، “حدث نقاش شبيه، ولم يحدث توافق، ويمكن القول إن عناصر مقومات التوافق ليست موجودة حتى الآن”.

ومن جهة أخرى، لفت زكي إلى “عدم وجود تنسيق بين الرئيس السوداني عمر البشير والجامعة العربية فيما يخص زيارته الأخيرة لدمشق”.

وقام البشير الأسبوع الماضي بزيارة مفاجئة لدمشق حيث التقى نظيره السوري بشار الأسد، لإجراء محادثات ثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في سوريا والمنطقة. والبشير هو أول رئيس عربي يزور العاصمة السورية منذ اندلاع النزاع في سوريا.

وقبل أيام، كشفت وسائل إعلام تونسية عن مصدر في الرئاسة أن الباجي قايد السبسي، أجري مشاورات بشأن دعوة الرئيس السوري بشار الأسد إلى القمة العربية المقرر عقدها في بلاده، مارس المقبل، وذكر المصدر أن هناك تنسيقًا لأجل تجسيد هذا القرار مع عدة دول عربية وعلى رأسها الجزائر.

ولم تصدر الجزائر أي تعليق عن مساعيها حول الدعوة المفترضة للرئيس السوري بشار الأسد، لحضور القمة العربية في تونس، الربيع المقبل.

وتعاني دمشق عزل دبلوماسية على الصعيدين العربي والدولي منذ إندلاع النزاع فيها شهر مارس من العام 2011، تجلت خصوصا في إغلاق غالبية الدول العربية والغربية سفاراتها في سوريا.

وفي 12 نوفمبر 2011، أي بعد نحو ثمانية أشهر من بدء الاضطرابات في سوريا، اتخذت الجامعة العربية قرارا بتعليق عضوية سوريا مع فرض عقوبات سياسية واقتصادية على دمشق، مطالبة الجيش السوري بـ”عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين المناهضين للنظام”.