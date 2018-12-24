تحذيرات من الإفراط في استعمال المواد الكيميائية

دعا رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين زاكي حريز اليوم الاثنين بالجزائر إلى ضرورة تكثيف الرقابة على الخضر والفواكه للتأكد من خلوها من نسب كبيرة من البقايا والملوثات الكميائية لما لها من تداعيات سلبية على صحة المستهلك.

وخلال تدخله في اليوم الدراسي والإعلامي حول الملوثات الكيميائية في شعبة الخضر والفواكه تحت شعار "الخطر الكيميائي انتهاك لحق المستهلك في سلامته الصحية"، أكد سطر حريز على ضرورة الاستعمال الرشيد والعقلاني للمواد الكيمائية لما لها من مخاطر صحية على المستهلك، مشددا أهمية تكثيف الحملات التحسيسية لفائدة الفلاحين حول مخاطر الاستعمال المفرط للمواد الكيمائية والمبيدات الفلاحية على الصحة العمومية.

وأوضح في هذا السياق أن الهدف من تنظيم هذا اليوم الدراسي يرمي إلى لفت انتباه السلطات العمومية والمستثمرين في المجال الفلاحي وحتى المستهلكين إلى الخطر الكيمائي الذي ينتهك حق المستهلك في سلامته الصحية داعيا إلى ضرورة تكثيف الرقابة على الخضر والفواكه للتأكد من سلامتها وقابليتها للاستهلاك.

وأرجع حريز نقص الرقابة في شعبة الخضر و الفواكه إلى نقص التجهيزات المخبرية و التخصصات الدقيقة و ضعف التكوين في تقنيات التحليل المخبري معربا عن أمله عن تكوين في أقرب الآجال لجنة متابعة مكونة من جميع الأطراف المعنية من اجل الحد من الخطر الكيمائي.