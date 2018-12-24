إلغاء رحلات القطار عبر خط الجزائر-قسنطينة من 25 إلى 28 ديسمبر

سيتوقف النقل بالسكك الحديدية للمسافرين عبر خط الجزائر العاصمة-قسنطينة لمدة اربعة ايام ابتداء من 25 ديسمبر الجاري وهذا لأسباب تقنية،حسبما أفاد به اليوم الاثنين بيان للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.

وجاء في البيان "تعلم الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية زبائنها الكرام أنه ابتداء من 25 ديسمبر سيتم إلغاء الرحلات اليومية المبرمجة لسير قطارات نقل المسافرين على الخط الرابط بين الجزائر وقسنطينة وذلك لأسباب تقنية".

ويرتقب أن تعود حركة سير القطارات على مستوى هذا الخط الى طبيعتها في 29 ديسمبر الجاري، يضيف نفس المصدر.