أسبوع أمام التجار ورجال الأعمال لتسديد اشتراكات “كاسنوس”

دعا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء المؤمنين اجتماعيا التابعين له إلى التقرب من مصالحه في أقرب الآجال، وأعلن عن فتح أبوابه استثناء يوم السبت، قصد الاستفادة من التسهيلات التي تُمكنهم من تسوية وضعيتهم قبل نهاية السنة، حسب ما جاء في بيان لهذه الهيئة.

ووفقا لذات المصدر، حدد آخر أجل للتقرب من مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء يوم 31 ديسمبر 2018 على أقصى تقدير حسب ذات المصدر، مضيفا أن هذه العملية تندرج في إطار التسهيلات التي يمنحها الصندوق لاسيما شراء أربع سنوات من الاشتراكات.

ويضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء تحت تصرفهم جميع التسهيلات التي تسمح لهم بتسوية وضعياتهم والاستفادة من الحماية الاجتماعية حسب الصندوق، مشيرا إلى أن الخاضعين المدينين بإمكانهم الاستفادة من أجل دفع لاشتراكاتهم السابقة.

وحسب ما أكده مصدر من “كاسنوس” لـ”الشروق” فسيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتهربين من دفع مستحقات كاسنوس على غرار تجميد حساباتهم المالية لدى البنوك، ومقاضاتهم في العدالة، وحتى إيفاد قائمة بأسمائهم للسفارات، الأمر الذي سيحرمهم من الظفر بالتأشيرة ويتعلق الأمر بـ”فيزا شنغن”.

ووفقا لذات المصدر، سيتم الشروع في تطبيق عقوبات ضد أرباب العمل والتجار والفلاحين الذين لم يسوّوا وضعيتاهم تجاه “كاسنوس”، في حين أن أبوابها ستظل مفتوحة في وجه الراغبين في تسديد الاشتراكات والأقساط إلى غاية 31 ديسمبر المقبل، حيث أن الصندوق يرحب بهؤلاء ويدعوهم دائما إلى تسوية وضعيتهم بطرق ودية.