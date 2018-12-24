تصدير أول شحنة من حديد البناء إلى أمريكا هذا الأسبوع

يرتقب القيام بأول عملية تصدير للحديد البناء خلال الأسبوع الجاري انطلاقا من ميناء وهران، حسبما علمته وكالة الأنباء الجزائرية لدى خلية الاتصال لمؤسسة ميناء وهران.

وأوضح ذات المصدر بأن "أول شحنة من الحديد الموجه للبناء هي حاليا قيد التحميل على مستوى ميناء وهران والتي ستصدر إلى مدينة هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية".

وسيتم نقل حوالي 10 ألاف طن من هذه المادة المنتجة من قبل مركب الحديد والصلب "توسيالي" ببطيوة (وهران) على متن سفينة "سونتيريوس" التي يصل طولها إلى 180 متر وتحمل علم جزر مارشال، حسبما أشار إليه نفس المصدر.

وقد دخلت هذه السفينة ميناء وهران يوم الجمعة الماضي بعدما استأجرتها مؤسسة النقل البحري للبضائع (كنان-شمال) التي تعد فرع تابع لمجمع الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة.

وللإشارة فإن هذه الشحنة قد أنتجت من قبل الشركة التركية الخاضعة للقانون الجزائري والمتمثلة في مركب الحديد والصلب "توسيالي" الذي دخل حيز الخدمة في يونيو 2013.

وتتوقع هذه الشركة أن يصل رقم أعمالها خلال هذه السنة إلى 180 مليار دج مقابل 140 مليار دج في سنة 2017.

ووفق معطيات مؤسسة ميناء وهران فإن نفس المركب يتوقع تحقيق صادرات أخرى خلال سنة 2019 بمعدل شحنتين شهريا انطلاقا من ميناء وهران.