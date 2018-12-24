حبس شخصين في قضية تهجير"الحراڨة"

أودعت الجهات القضائية بتنس ولاية الشلف، شخصين الحبس المؤقت، مشتبه فيهما بتنظيم وتهريب المهاجرين غير الشرعيين الذين تم إجلاؤهم الخميس الفارط من عرض البحر شمال وهران.

وصرح وكيل الجمهورية خالدي أمين بمحكمة تنس لوكالة الأنباء الجزائرية، أن "التحقيقات التي أجرتها مصالح الضبطية القضائية بخصوص قضية المهاجرين غير الشرعيين الذين تم إجلاؤهم من عرض البحر شمال وهران الخميس الفارط، أفضت إلى تقديم شخصين، من بين الناجين، مشتبه فيهما بتنظيم هذه الرحلة وتهريب هؤلاء المهاجرين، حيث وجهت لهما رفقة آخرين جاري تحديد هويتهم، جناية "تهريب المهاجرين من طرف جماعة إجرامية منظمة" وإحالتهم على قاضي التحقيق طبقا للمادة 303 مكرر 32 من قانون العقوبات.

وأضاف وكيل الجمهورية أن "قاضي التحقيق وبعد استجواب الأطراف أمر بإيداعهما الحبس المؤقت والتحقيق لا يزال مفتوحا إلى غاية تحديد باقي عناصر الشبكة الإجرامية المتورطة في هذه القضية".

واستنادا لذات المصدر، تم تسليم بتاريخ 20 من الشهر الجاري وعلى الساعة صباحا، 9 مهاجرين غير شرعيين من بينهم 3 أطفال قصر لحرس السواحل بتنس من طرف سفينة تجارية تحمل علم دولة ليبيريا، كانت قادمة من إسبانيا باتجاه عنابة مرورا على ميناء تنس، تم نقلهم على جناح السرعة إلى مستشفى "زيغود يوسف" لتلقي الإسعافات الأولية.

وأضاف وكيل الجمهورية، أنه تم انتشال هؤلاء المهاجرين في عرض البحر شمال وهران "بعد غرق قاربهم الذي كان يقل حسب المعلومات الأولية 29 مهاجرا انطلقوا من سواحل مدينة وهران متجهين إلى سواحل إسبانيا وأنه حسب تصريحات الناجين من هذا الحادث فإن هناك 20 مفقودا، تم تحديد هوية 12 منهم وجاري العمل على تحديد هوية الآخرين".