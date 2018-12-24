روبة: "الدولة لن تتخلى عن مشاريع سكنات عدل "

أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير وتحسين السكن "عدل" ،سعيد روبة، أن '' الدولة الجزائرية لن تتخلى عن مشاريع بناء سكنات عدل المسطرة".

وقال روبة في كلمته أمام ممثلي مكتتبي "عدل" اليوم الاثنين أن مصالحه تتابع عن كثب جميع ورشات البناء عبر كافة الولايات".

من جهة أخرى، أشار المسؤول الأول عن برنامج "عدل" الى أن "جميع الرسوم المفروضة على مكتتبي وأصحاب الشقق وضعت بشكل مدروس جيدا"

وكشف روبة في ذات السياق عن تخصيص مبالغ مالية معتبرة بصناعة مصاعد عمارات "عدل" في جميع الولايات التي تتواجد بها شقق تابعة للبرنامج الذي يشرف عليه"