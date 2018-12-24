أسعار النفط تتعافى

ارتفعت أسواق النفط اليوم الإثنين، بدعم من علامات على أن موجة الهبوط التي شهدتها الأسعار في الآونة الأخيرة قد تبدأ في كبح إمدادات الولايات المتحدة، أكبر منتج للخام حاليا، على الرغم من استمرار الضغوط الناجمة عن المخاوف المتعلقة بالاقتصاد العالمي.

وارتفع خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة 30 سنتا أو 0.56 % إلى 54.12 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:44 بتوقيت غرينتش، بعدما قفز خلال التعاملات إلى 54.66 دولار للبرميل.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 15 سنتا أو 0.33 % إلى 45.74 دولار للبرميل. وكان الخام صعد إلى 46.24 دولار في وقت سابق.

وتعافت أسعار الخام من الانخفاضات الحادة التي شهدتها في الآونة الأخيرة، حيث هبط برنت 11 % على مدى أسبوع مسجلا أدنى مستوياته منذ سبتمبر 2017 يوم الجمعة، كما خسر الخام الأمريكي 11 % الأسبوع الماضي في أضعف أداء أسبوعي منذ جانفي 2016.

وهبط الخامان القياسيان أكثر من 35 % من ذروتهما المسجلة في أوائل أكتوبر.

ودفع هبوط الأسعار منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة إلى تقليص خططهم للحفر في العام المقبل.

ودعمت طفرة الإنتاج الصخري الأمريكي البلاد لتحتل المركز الأول بين منتجي النفط في العالم متفوقة على السعودية وروسيا.

ولا تزال صورة الاقتصاد الكلي وأثرها على الطلب النفطي تضغط على الأسعار. وهبطت أسواق الأسهم العالمية وسط مخاوف من تباطؤ التدفقات التجاري، لاسيما في ظل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصاديين في العالم.

ورغم العلامات التي تشير إلى تباطؤ الإمدادات الأمريكية، لا يزال الإنتاج العالمي يفوق الطلب.