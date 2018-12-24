تمار: رغم الصعوبات المالية سنتكفل بالمكتتبين الذين دفعوا الشطر الأول !

كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار، عن وجود 285 ألف وحدة سكنية بصيغة عدل في طور الإنجاز.

وقال الوزير خلال لقاءه اليوم الاثنين بممثلي مكتتبي "عدل"، أنه تم إعادة بعث هذه الصيغة منذ سنة 2013 بأكثر من 470 ألف وحدة سكنية.والتي الدولة 2465 مليار دينار، أي ما يعادل 24 مليار دولار، مشيرا إلى أنه تم توزيع أكثر من 111 ألف وحدة سكنية.

وأضاف تمار أنه بالرغم من الصعوبات المالية إلا أنه سيتم التكفل بالمكتتبين الذين دفعوا الشطر الأول.

من جهة أخرى ،قال وزير السكن والعمران أن اللقاءات الدورية بمكتتبي عدل سمحت بدراسة أغلب الحالات عبر الولايات.حيث كانت اللقاءات-حسبه- جد مثمرة وسمحت للقطاع الإطلاع على مختلف الترتيبات العملية والقانونية التي انتهجتها الوزارة سنة 2018 وطرح مختلف الانشغالات والاقتراحات.

وأكد تمار أنه تم تسجيل 18 نقطة مشتركة بين الولايات وحصر 104 نقطة انشغالات خاصة.

وأشار إلى أن اللقاءات سمحت بدراسة كل الحالات المذكورة عبر الولايات والإطلاع عليها منها ما هو طور التكفل ومنها ما تجسد على أرض الواقع.

وفي ذات السياق أكد وزير أن القطاع اتخذ عدة ترتيبات، لإعطاء مزيد من الشفافية، من أجل تفعيل وتيرة الإنجاز، وإطلاق كل المشاريع.

وأضاف انه تم إطلاق مشروع 35 ألف سكن كان شبه متوقف، بسبب مشكل العقار الذي تم معالجته، بالتجسيد مع السلطات المحلية.