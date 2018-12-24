ترامب لأردوغان: سوريا كلها لك!

أفادت شبكة "سي.أن.أن" الأمريكية اليوم الإثنين، مقتطفات من مكالمة هاتفية دارت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، حيث قال ترامب: "سوريا كلها لك.. لقد انتهينا.

وقال الرئيس الأمريكي لنظيره التركي خلال مناقشة انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، إن الولايات المتحدة أنجزت مهمتها في سوريا.

ووفقا لمسؤول كبير في الإدارة الأمريكية اطلع على تفاصيل المكالمة الهاتفية بين الرئيسين، كان أردوغان يشرح كل المشاكل الناجمة عن الوجود الأمريكي في العراق وسوريا، ويثير غضب ترامب.

وأكد ترامب أن القوات الأمريكية سوف تغادر الأراضي السورية، موضحا أن تركيا ستتولى مهمة القضاء على ما تبقى من تنظيم "داعش" هناك.

ونشر الرئيس الأمريكي تغريدة على موقع "تويتر" قال فيها "إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أبلغه بأنه سيقضي على ما تبقى من داعش في سوريا".

وأضاف ترامب أن أردوغان "هو الرجل الذي يستطيع فعل ذلك بالإضافة إلى أن تركيا مجاورة لسوريا.. وتابع بالقول إن القوات الأمريكية سوف تعود للوطن".