12 شخصية جزائرية صنعت الحدث في 2018

شهدت سنة 2018 عدة احداث متباينة منها المحزنة و اخرى مفرحة و الاهم تلك التي بينت الوجه الاخرلعدة شخصيات معروفة ,تعرفوا عليهم



-1-اسماعيل دوسان

هو قائد الطائرة العسكرية الذي كشفت وزارة الدفاع الجزائرية عن هويته، وهو المقدم إسماعيل دوسان صاحب الـ46 عاماً، وأب لثلاثة أطفال، وكان من بين ضحايا الطائرة المنكوبة.

إسماعيل دوسان "رحل بطلاً بالصوت" وهو يكشف لبرج المراقبة أن "الطائرة ستسقط، وأنه سيعمل على تجنيب وقوعها فوق منطقة آهلة بالسكان"، إلى أن ساقها باتجاه منطقة زراعية غير مأهولة بالسكان، كما ذكرت وزارة الدفاع الجزائرية

-2- محمد جديد "هواري"

اثارت وفاة الممثل الكوميدي هواري حزنا كبيرا في قلوب الجزائريين فقدت الساحة الفنية بوهران احد اكبر الفننانين المحبوبين في الجزائر وقد عرف الفنان في العديد من الأعمال لا سيما منها السلسلة الفكاهية " ثلاثي الأمجاد" وأعمال أخرى فكاهية أثرى بها الساحة الفنية على غرار "عمارة الحاج لخضر" 1و2 و"يوميات زربوط" و"سوق الحاج لخضر".

-5- رياض محرز

هو لاعب كرة قدم جزائري يلعب لنادي مانشستر سيتي الذي انتقل اليه ماخرا في صفقة كلفت نحو 75 مليون جنيه إسترليني وهو كذلك لاعب في المنتخب الوطني الجزائري كلاعب وسط

-4- كمال البوشي

وهو صاحب شركة استيراد اللحوم المحمدة، ينحدر من الجزائر العاصمة، ويدعى "ش.ك" ومعروف في أوساط التجارة بـ "كمال البوشي".حاليا يمكث في السجن في قضية محاولة إدخال كمية هائلة من "الكوكايين" عبر ميناء وهران، والتي قدرت بـأكثر من 07 قناطير

-2- رابح ماجر

و هو لاعب جزائري سابق له تاريخ طويل و مدرب سابق للمنتخب الوطني الذي لم يمكث فيه كيرا بعد ان اقيل لعدم تقبل الجزائريين لطريقته في التدريب و تحميله كل المسؤولبة و الذي زاد الضغط اصطدامهالدائم مع الصحافة

-11-عبد الغاني هامل

و هو المدير العام للأمن الوطني سابقا الذي اثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث ان اللواء هامل اقيل ببيان من رئاسة الجمهورية، الذي أعلن تنحيتة ، لم يفصّل في الأسباب وراء عزله، وهو ما أثار فضول الجزائريين

-8-جمال بلماضي

شكل قدوم الاعب الجزائري السابق والمدير الفني لنادي الدحيل القطري سابقًا موجة من التناقضات بين مسخدمي التواصل الاجتماعي كونه المدرب الرسمي للمنتخب الوطني , و تضاربت الاراء حوله حتى بعد خوضه للمباريات فمنهم من وضع ثقته به و منهم من اثر عليه الخوف من مصير المنتخب و قد بين بلماضي احترافية جيدة من حيث التدريب و اختيار التشكيلة للعب ليظهر اداء كل لاعب و قدراته

-6- جمال ولد عباس

وهو الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائري الذي اثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحاته المثيرة كتصريحه بأنّ البلاد تملك "رئيساً عملاقاً" كانت تستمع إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل باهتمام خلال لقائهما

أمير ديزاد - 3Amir DZ

إسمه الحقيقي أمير بوخرص وهو مدون و بودكستر سياسي من ولاية تيارت و يقطن حاليا بالمانيا عدد المعجبين بصفحته الفايسبوكية اكثر من مليونين معجب و التي ينشر فيها مختلف ارائه السياسية و الاجتماعيه كونه معارض للنظام الجزائري

-7-كمال بوعكاز و فوضيل دوب ورضا سيتي16 وعبدو سمار و عدلان ملاح ومروان بو ذياب

اثار كل من الممثل بو عكاز واللاعب السابق دوب و الصحفيين سمار و بوذياب جدلا واسعا بعد اعتقالهم لاشتباههم بتورطهم في قضايا تختلف من احد لاخر خصوصا بعد تصويرهم مكبلين و متجهين الى السجن ما اثار سخط كبير لدى الشعب و تعاطف اكبر ,و انتهت باخلاء سبيل البعض عودة الصحفي ملاح الى السجن



-10-سيليا خشني

اقتحمت سيليا بجرأة مساراً مهنياً يسيطر عليه الرجال، لكن حرصها على تمهيد الطريق أمام نساءٍ أخريات، حفزها لإتمام درجة البكالوريوس في الإلكترونيات ودرجة الماجستير في الاتصالات بجامعة مولود معمري بالجزائر. وقد ركزت سيليا بشكلٍ أساسي منذ بداية مسيرتها على مجال الشبكات اللاسلكية، فأظهرت المهندسة الشابة روحاً قتاليةً عظيمة وثباتاً عالياً استلهمتهما من جبال الأطلس ببلادها.



-12-عياش محجوبي

تصدرت قصة الشاب عياش محجوبي (26 عاما) عناوين صحف جزائرية عديدة، التي بدأت الثلاثاء عندما سقط في بئر ارتوازية بمدينة المسيلة (شرق العاصمة)، واستقر على عمق 30 مترا تحت الأرض وفي أنبوب ضيق.

وحاول السكان إنقاذه عبر الحفر بآليات ثقيلة، لكن الاتصال به انقطع في اليوم الثاني، حيث غمرت المياه البئر مرات عدة ,وتسود حالة من الغضب والاستياء في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام بالجزائر، بعدما فشلت السلطات في إنقاذ شاب عشريني من الموت عندما ظل عالقا في بئر أربعة أيام.

المصادر

العربي الجديد

نجوم العلوم

الجزيرة

مدونات الجزيرة

الإذاعة الجزائرية

Fanzone