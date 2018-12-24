عيسى يكشف عن طرح القانون الجديد للمرجعية الدينية للجزائر قريبا

أعلن وزير الشؤون الدينية، محمد عيسى، أنه "سيتم قريبا طرح القانون الجديد المتعلق بالمرجعية الدينية للجزائر"، والذي من شأنه أن ينهي الجدل الحاصل حول هذا الموضوع منذ وقت طويل.

وقال عيسى لدى نزوله ضيفا، اليوم الاثنين، على منتدى جريدة "الحوار" أن موضوع تطويب الرهبان الذي قتلوا في تيبحرين بالمدية شأن مسيحي خالص ولا علاقة للجزائر به".

وحول عودة اليهود الى الجزائر، يرى محمد عيسى بأن "هذا الأمر مجرد أقاويل تقال هنا وهناك"، مؤكدا أنه "لا يوجد أي شيء رسمي لحد الآن".

علاقتي طيبة مع الشيخ فركوس لكن سأبقى أهاجم أفكاره

وفي سياق آخر ، أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف أنه لم يهاجم الشيخ فركوس في حياته" مشيرا الى أنه يملك علاقة طيبة معه"

وتابع يقول أنا لا أهاجم الشيخ فركوس بل أهاجم الأفكار التي يبثها، خاصة بعد الجدل الذي أثاره مقاله الذي أخرج فيه عدة طوائف من دائرة أهل السنة والجماعة.

وكشف عيسى لدى نزوله ضيفا على منتدى الحوار أن "مصالحه إتخذت إجراءات خاصة من أجل محاربة هذه الأفكار"، دون ان يخوض في تفاصيل حول اخرى حول هذا الامر".

الوزير ينفي إصدار أي قرار يتعلق بسحب صناديق الزكاة من المساجد

من جهة أخرى، أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف ، بأن مصالحه لم تصدر أي قرار بسحب صناديق الزكاة من المساجد. مشيرا بأنه طرح الموضوع للتداول لدى 48 لجنة ولائية شجعت أغلبها على إخراج صناديق الزكاة من المساجد.

وأضاف في ذات السياق بأن مديرية الشؤون الدينية قدمت تقريرا مخالفا لمقترح وزارة الشؤون الدينية مؤكدة على أن صناديق الزكاة ولدت داخل المؤسسة المسجدية ولا يمكن إخراجها منها مستندة على ادلة شرعية. وهو ما سيبقى القضية في التداول.

وبخصوص رقمنة الزكاة، قال محمد عيسى بان مشكل الزكاة لا يكمن في كيفية توزيعها على الفقراء و المحتاجين و انما يتعلق بكيفية تحصيلها، و هو الامر الذي سيتم العمل على رقمنته بواسطة مكتب دراسات مختص،

وأشار إلى أنه كان قد اقترح إعداد نظام رقمي خاص بتحصيل الزكاة، وهو اقتراح قال الوزير بأنه موضوع دراسة حاليا من خلال إعداد الأطر التي يتم وفقها، خاصة فيما يتعلق بسحب او ترك صناديق الزكاة على مستوى المساجد.