السلطات المغربية تهدم منزل بوتفليقة في وجدة

أوردت الصحافة المغربية اليوم الاثنين 24 ديسمبر، أن السلطات المحلية بمدينة وجدة المغربية قد هدمت المنزل الذي ولد فيه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وقال الموقع المغربي “بلادي.نت”: بسبب أنه”مهدد بالانهيار منذ عدة سنوات ، المنزل الذي شهد ولادة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في وجدة ، في شرق المغرب ، دمرته السلطات المحلية للتو”.

وجاءت عملية الهدم بعد الاتصالات التي قامت بها السلطات المحلية في وجدة مع القنصل الجزائري، حيث تم التوصل الى اتفاق من أجل هدمه وهو ما وقع في النهاية.

وحسب ذات المصدر فإن هذا المنزل الذي تم التخلي عنه لعدة سنوات ويقع في المدينة القديمة مهددة بالانهيار مما يعرض حياة الجيران والمارة للخطر.

كما أكد أن مسؤولون من القنصلية الجزائرية في وجدة حضروا عملية الهدم.

وكان هذا المنزل الذي يعود ملكيته الى عائلة بوتفليقة قد أثار جدلا مؤخرا بسبب قدمه وتشكيله خطورة مما يستدعى هدمه، غير أن ملكيته للرئيس بوتفليقة أجبرت السلطات المغربية الى فتح قنوات اتصال عن طريق القنصلية الجزائرية من أجل الموافقة على ذلك.