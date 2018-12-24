المغرب: اعتقال 9 أشخاص في قضية اغتيال السائحتين

ذكرت السلطات المغربية أن عملية اعتقال 9 أشخاص إضافة إلى الأربعة الآخرين في قضية قتل السائحتين الاسكندينافيتين في جبال الأطلس، شمال المملكة "أحبط مؤامرة إرهابية".

وقال بوبكر سبيك المتحدث باسم الشرطة، وجهاز الاستخبارات الداخلية في المغرب إن اعتقال 9 أشخاص آخرين في الجريمة نفسها أحبط مؤامرة إرهابية.

وأضاف سبيك في حديث مع القناة الثانية المغربية أن المتهمين الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و33 عاما اتجهوا إلى منطقة إمليل قرب جبل توبقال، أعلى قمة في جبال أطلس، بنية ارتكاب جريمة القتل، مشيرا إلى أن أحد المتهمين سبق أن اعتقل عام 2013 بسبب "سعيه للانضمام إلى المتشددين في الخارج"، وأنه هو الذي زرع في الثلاثة الآخرين الأفكار المتطرفة".

وكانت السائحة الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عاما) والنرويجية مارين أولاند (28 عاما) في إجازة لمدة شهر في المغرب، عندما تعرضتا لهجوم بالسلاح الأبيض وقتلتا كما قطع رأس إحداهما.

وكان مقطع فيديو يظهر قطع رأس إحدى الضحيتين من قبل رجال قالوا إنهم من مؤيدي تنظيم ما يعرف بـ"الدولة الإسلامية" قد انتشر بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت السلطات المغربية أكدت في وقت سابق أن جريمة ذبح السائحتين الاسكندينافيتين في منطقة قرب مدينة مراكش وسط المملكة "عمل إرهابي" نفذ من قبل متطرفين تم توقيف أربعة منهم في إطار التحقيق في الجريمة.