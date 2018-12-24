تطبيق إلكتروني للرد على الانشغالات ومتابعة مشاريع كل مكتتب في جانفي

كشف وزير السكن و العمران، والمدينة، عبد الوحيد طمار، أن القطاع أنشأ موقع إلكتروني، للنظر في انشغالات المواطنين، بطريقة مباشرة.

وأوضح، الوزير، على هامش لقائه مع ممثلي مكتتبي عدل، اليوم الإثنين، أن في 2019 سيتم الرد على جميع المكتتبين بطريقة آنية.

وأكد طمار، أن التطبيق الإلكتروني سيجيب على كل انشغالات المكتتب وما مدى تقدم اشغال موقع سكنه.

وأشار الوزير، إلى أن هناك تطبيق خاص بوضعية المكتتب، والذي سيبدأ العمل به في 20 جانفي 2019.