روبة: بيع السكنات بالإيجار السنة المقبلة

كشف المدير العام لوكالة “عدل” سعيد روبة، أنه بدايةبيع السكنات بالايجار ، سيكون خلال السنة القادمة، مشيرا أنه يتم إعداد الروتوشات الأخيرة.

وفيما يتعلق مشاريع سكنات “عدل”، قال روبة إنّه تّم إحصاء 18 نقطة متعلقة بمشاريع “عدل”، مع العمل دراسة النقاط الأخرى.

مضيفا أنه سيتم تسهيل عملية الإلكترونية الخاصة بأوامر الدفع، وشدّد المتحدث، على إتخاذ الإجراءات الردعية ضد المقاولين المتقاعيسن.

كما أشار روبة، أنه خصصت مصالحه مبلغ 380 مليون دينار جزائري، للتكفل بصيانة المصاعد المتعلقة بسكنات “عدل”.