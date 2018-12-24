فيديو .. شاهد عملية فرش جامع الجزائر بالسجاد وتهيئة المحيط الخارجي

وقف وزير السكن والعمران عبد الوحيد تمار، على الروتوشات الأخيرة فيما يخص التهيئة الخارجية وعملية وضع السجاد بقاعة الصلاة، بجامع الجزائر، كما اشرف على عملية انطلاق التجارب الخاصة بالجانب التقني للجامع من الإنارة الخارجية و مكبرات الصوت، النافورات المائية ....الخ و على مستوى الحديقة ايضا وقف على مدى تقدم عملية غرس الأشجار و تهيئة المساحات الخضراء و اماكن المخصصة للإستراحة، حيث شدد على ضرورة الإسراع في الإنتهاء من كل هذه الجوانب في وقتها المحدد حسب الرزنامة قصد تسليم الجامع في اجاله المحددة.الجزائر – tsa عربي: وقف وزير السكن والعمران عبد الوحيد تمار، على الروتوشات الأخيرة فيما يخص التهيئة الخارجية وعملية وضع السجاد بقاعة الصلاة، بجامع الجزائر، كما اشرف على عملية انطلاق التجارب الخاصة بالجانب التقني للجامع من الإنارة الخارجية و مكبرات الصوت، النافورات المائية ....الخ و على مستوى الحديقة ايضا وقف على مدى تقدم عملية غرس الأشجار و تهيئة المساحات الخضراء و اماكن المخصصة للإستراحة، حيث شدد على ضرورة الإسراع في الإنتهاء من كل هذه الجوانب في وقتها المحدد حسب الرزنامة قصد تسليم الجامع في اجاله المحددة.