مفاجأة جديدة بشأن "مقتل خاشقجي"

شدد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو على أن التحقيقات التركية حول قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي مستمرة على قدم وساق وبشكل معمق، مؤكدا أن الرياض لم تمد أنقرة بنتائج التحقيقات التي تجريها.

وأوضحت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن تشاووش أوغلو قال في مؤتمر صحفي مشترك في تونس مع نظيره التونسي خميس جهيناوي، اليوم الاثنين، "التحقيقات حول القضية في تركيا مستمرة على قدم وساق وبشكل معمق أكثر"، متابعا "عندما نقوم بكل ذلك ننتظر من الطرف السعودي أن يمدنا بنتائج التحقيقات التي تتم في السعودية وأن يعلنوها للعالم كله".

وأضاف تشاووش أوغلو "الذين قتلوا خاشقجي وقاموا بتقطيع جثته يعيشون الآن داخل حدود المملكة العربية السعودية، ومن قدموا لهم التعليمات والتوجيهات بذلك أيضا داخل السعودية".

ولفت وزير الخارجية التركي "لم تبلغنا الرياض أين تم دفن الجثة أيضا، قالوا أيضا إن هناك متعاونا محليا، ولكن حتى الآن لم يبلغونا باسمه".

وكان خاشقجي قد قُتل داخل القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من أكتوبر الماضي.

وكانت وزارة العدل التركية طالبت، في وقت سابق، عبر وزارة الخارجية، السلطات السعودية بتسليمها المتهمين الـ18 في قضية خاشقجي، إلا أن السعودية قالت، على لسان وزير خارجيتها عادل الجبير: إن "المشتبه بهم سيحاكمون في السعودية".