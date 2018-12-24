استقالة 4 وزراء في الكويت

قالت وسائل إعلام كويتية، اليوم الإثنين، إن مجلس الوزراء الكويتي قبل استقالة أربعة وزراء من بينهم وزير النفط.

وكشفت صحيفة الوطن الكويتية، أسماء الوزراء الأربعة، وهم وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح، ووزير الكهرباء والماء وزير النفط بخيت الرشيدي، ووزير شؤون مجلس الأمة عادل الخرافي، ووزير البلدية وزير الأشغال حسام الرومي.

وأفادت صحيفة القبس أيضا، أن رئيس الوزراء قدم الشكر لهم على ما قدموه خلال فترة عملهم في الفترة الماضية، وغادروا اجتماع المجلس بعد قبول استقالتهم.

وقدم وزير الأشغال العامة حسام الرومي استقالته، بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت بالممتلكات الخاصة والعامة في البلاد جراء أمطار غزيرة وسيول، مطلع الشهر الماضي، ولكن أجلت حيث تم قبولها اليوم.

فيما واجه وزير النفط بخيت الرشيدي انتقادات كبيرة من مجلس الأمة بسبب الإخفاقات في ملف النفط.